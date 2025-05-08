Kars'ta Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu
Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 2 iş yerinin çatısını uçurdu. Çatının park halindeki bir otomobilin üzerine düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.
Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle 2 iş yerinin çatısı uçtu, uçan çatılar otomobilin üzerine düştü.
Kars'ta öğlen saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 2 iş yerinin çatısı yerinden koparak park halindeki aracın üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, rüzgarın savurduğu çatı parçaları ise kaldırıldı. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa