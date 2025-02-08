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Kars'ta Siber Güvenlik Farkındalığı İçin Eğitim Düzenlendi

Kars'ta Siber Güvenlik Farkındalığı İçin Eğitim Düzenlendi
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Kars İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlara yönelik düzenlenen eğitim programında siber güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulundu. Eğitimin amacı, internetin daha güvenli ve bilinçli kullanımını sağlamak.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlara yönelik siber güvenlik farkındalığını artırmak amacıyla eğitim programı düzenledi. Vatandaşların dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, siber suçlarla mücadele konusunda kapsamlı bilgiler verildi.

Jandarma ekipleri, internet ortamında karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemleri, kişisel verilerin korunması, güvenli sosyal medya kullanımı ve siber zorbalık konularında bilgilendirme yaptı. Eğitim sürecinde, katılımcılara olası siber tehditlere karşı alınması gereken önlemler anlatıldı ve interaktif soru-cevap bölümüyle vatandaşların merak ettiği konular ele alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Ortaköy'de verilen eğitimde; siber farkındalık, tarım aletleri dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, oltalama, bankacılık ödeme sistemlerinde dolandırıcılık, kiralık araç dolandırıcılığı ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek konular anlatıldı.

Vatandaşların interneti daha güvenli kullanabilmesi için güçlü şifre oluşturma teknikleri, güvenli alışveriş yöntemleri ve şüpheli bağlantılardan korunma yöntemleri hakkında da uygulamalı bilgiler sunuldu. Eğitime katılan vatandaşlar, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının çok faydalı olduğunu belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, toplumun her kesimine yönelik siber güvenlik farkındalığını artırıcı faaliyetlerin devam edeceğini vurguladı. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, özellikle vatandaşların dijital güvenliğini sağlamak adına bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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