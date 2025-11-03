Kars'ta Siber Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında kırsal bölgelerdeki vatandaşlara ve köy muhtarlarına yönelik "Siber Farkındalık ve Bilinçlendirme eğitimi" verdi .

Jandarma Arpaçay ilçesi ve Sarıkamış İlçesinde Muhtarlara ve vatandaşlara verdiği eğitimle dijital Dünyada daha güvenli hareket etmeleri hedeflendi. Eğitimlerde özellikle kırsal bölgelerde mağduriyetlere yol açan dijital dolandırıcılık yöntemleri detaylı olarak ele alındı. Başlıca konular arasında siber farkındalık, yasadışı bahis, ortalama dolandırıcılık olayları, bankacılık ödeme sistemlerinde dolandırıcılık, bölgesel tarım ve hayvancılık aletleri dolandırıcıları, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar yer aldı. Katılımcılara siber tehditlere karşı alınması gereken önlemler, güçlü şifre oluşturma teknikleri ve güvenli alışveriş yöntemleri hakkında uygulamalı bilgiler sunuldu. Ayrıca şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden Jandarma ile iletişime geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Kars il Jandarma komutanlığı vatandaşların interneti daha bilinçli ve güvenli kullanabilmeleri amacıyla bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Eğitimlere katılan muhtarlar ve vatandaşlar çalışmaların faydalı olduğunu ifade ederek jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KARS