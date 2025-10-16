Kars'ta Siber Farkındalık Eğitimi Verildi

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında kırsal bölgelerdeki vatandaşlara ve köy muhtarlarına yönelik "Siber Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi" veriyor.

Jandarma Selim İlçesi Akçakale köyünde 54 vatandaşa verilen eğitimle dijital dünyada daha güvenli hareket etmeleri hedeflendi.

Eğitimlerde, özellikle kırsal bölgelerde mağduriyetlere yol açan dijital dolandırıcılık yöntemleri detaylı olarak ele alındı. Başlıca konular arasında; Siber Farkındalık, Yasa Dışı Bahis, Oltalama Dolandırıcılık Olayları, Bankacılık Ödeme Sistemlerinde Dolandırıcılık, Bölgesel tarım ve hayvancılık aletleri Dolandırıcılığı, Sosyal Medya Kullanımında dikkat edilecek hususlar yer aldı.

Katılımcılara, siber tehditlere karşı alınması gereken önlemler, güçlü şifre oluşturma teknikleri ve güvenli alışveriş yöntemleri hakkında uygulamalı bilgiler sunuldu. Ayrıca, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden jandarma ile iletişime geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların interneti daha bilinçli ve güvenli kullanabilmeleri amacıyla bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Eğitimlere katılan vatandaşlar, çalışmaların faydalı olduğunu ifade ederek jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KARS