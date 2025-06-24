Kars'ta Seyir Halindeki Traktör Şarampole Devrildi

Kars'ta Seyir Halindeki Traktör Şarampole Devrildi
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Aynalı köyünden Çakmak köyüne giden traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanma olmazken traktör maddi hasar gördü. Köylüler devrilen traktörü çıkarmak için seferber oldu.

Kars'ta seyir halindeki traktör şarampole devrildi.

Kaza ; Merkez Aynalı köyü- Çakmak köyü yolunda meydana geldi. Aynalı köyünden Çakmak köyüne seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon haklimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, traktör maddi hasar gördü.

Kazanın ardından köylüler seferber oldu. Çakmak köyünden gelen vatandaşların traktörlerinin yardımıyla devrilen traktör şarampolden çıkarıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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