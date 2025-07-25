Kars'ta Sel Nedeniyle Karayolu Ulaşıma Kapandı

Kars'ta Sel Nedeniyle Karayolu Ulaşıma Kapandı
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Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, sel ve su baskınlarına neden oldu. Kars-Kağızman-Ağrı karayolu ulaşıma kapandı ve birçok araç mahsur kaldı. Karayolları ve özel idare ekipleri, yolun yeniden açılması için çalışmalarına başladı.

Kars'ta etkili olan sağanağın yol açtığı sel nedeniyle Kars-Kağızman- Ağrı karayolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan karayolunda araçlar mahsur kaldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, birçok noktada sele neden oldu. Sel suları nedeniyle Kağızman-Ağrı karayolu ulaşıma kapanırken, bölgeye çok sayıda karayolları ve özel idare ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede karayolları ve özel idareye ait iş makinalarıyla kapanan karayolunun açılması için çalışma başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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