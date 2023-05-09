Kars'ta sahte para ele geçirildi. Piyasaya sahte para süren 2 kişi tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, piyasaya sahte banknot sürdükleri tespit edilen şüpheliler takibe alındı.

Yaklaşık 1 ay boyunca takibi sürdüren ekipler, şüphelilerin sahte banknotlarla alışveriş yaptıklarını, piyasaya da bu yolla sahte banknot sürdüklerini belirledi.

Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Kars Merkez ve Arpaçay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kimlik bilgileri önceden belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 274 adet 100'lük banknotlar halinde mali değeri 27 bin 400 TL para ele geçirildi.

Sahte paraları muhafaza altına alan polis, "TCK-197 Parada Sahtecilik" suçundan O.E. (23) ve Y.E.Ö. (23) gözaltına aldı. Göz altına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS