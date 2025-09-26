Kars'ta Sahte İçki Operasyonu: 14 Gözaltı

Kars'ta KOM ekiplerince düzenlenen operasyon sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezi ve Sarıkamış ile Selim ilçelerinde kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 40 şişe halinde toplam 22,5 litre sahte alkollü içki, 36 şişe halinde toplam 160 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 28 şişe içerisinde sahte alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti ve 7 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olay ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 14 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS