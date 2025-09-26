Haberler

Kars'ta Sahte İçki Operasyonu: 14 Gözaltı

Kars'ta Sahte İçki Operasyonu: 14 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen operasyonlarda KOM ekipleri, sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeleri ele geçirdi. 14 kişi, kaçakçılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kars'ta KOM ekiplerince düzenlenen operasyon sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezi ve Sarıkamış ile Selim ilçelerinde kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 40 şişe halinde toplam 22,5 litre sahte alkollü içki, 36 şişe halinde toplam 160 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 28 şişe içerisinde sahte alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti ve 7 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olay ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 14 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
'Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?' diye soruldu, verdiği yanıt Putin'i çıldırtır

"Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?" sorusuna olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'a mazbatasını veren Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz

Mazbatayı veren Ali Koç'un tören sonundaki son cümlesi olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.