Kars'ta Sahte Alkollü İçki Operasyonu

Kars'ta piyasaya sürülmek üzere olan 8 litre sahte alkollü içki ve 70 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların sağlığını etkileyerek kalıcı hasarlar ve can kayıplarına yol açan sahte içkiye yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.

KOM ekiplerince, kentte yaklaşan yılbaşı öncesi sahte, kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 32 şişe halinde toplam 18 litre sahte alkollü içki ve 70 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirerek muhafaza altına aldı. KOM ekipleri tarafından olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli 10 kişi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - KARS