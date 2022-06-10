Kars'ta ruhsatsız silah operasyonu - Haberler

Kars'ta ruhsatsız silah operasyonu Kars'ta jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi. Kars'ta jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi. Kars il Jandarma Komutanlığı Arpaçay ilçe Jandarma Komutanlığı'nca, ilçe sınırları içerisinde önceden tespit edilen 4 şüphelinin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 7 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca görünümlü av tüfeği ve silahlara ait 2 adet şarjör, 403 adet mühimmat ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Öte yandan ele geçirilen silahlar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi. - KARS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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