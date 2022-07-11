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Kars'ta polisten droneli bayram uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ta polisten droneli bayram uygulaması

Kars'ta bayram dolayısıyla karayollarında polis ekiplerince uygulamalar sıklaştırıldı.

Kars'ta bayram dolayısıyla karayollarında polis ekiplerince uygulamalar sıklaştırıldı. Polis vatandaşları araç kullanırken, dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polisin drone yaptığı kontrollerde trafik kullarına uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulanıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması yönünde uygulamalar aralıksız devam ediyor. Kurban Bayramı'nı Kars'ta yakınlarıyla birlikte geçirmek üzere kentte gelen vatandaşlar trafik noktalarında durdurularak gerekli kontroller yapıldıktan yollarına devam ediyor. Sürücülerin ve yolcuların Kurban Bayramı'nı kutlayan polis, durdurduğu araçlarda bulunan vatandaşlarında GBT sorgulamaları yapıyor. Polis belirlenen noktalarda ise drone kullanarak havadan kontrollerinin sürdürüyor.

Sürücü ve yolculara bilgilendirme yapılırken, trafik ekiplerince de sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı yapılıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Ardahan Yolu, Bölge Trafik önü ve Sanayi Kavşağı başta olmak üzere kent merkezinde de belirlenen noktalarda yapılan uygulamalarda kusurlu bulunan ve eksikleri görülen sürücülere yasal işlem yapılıyor. Uygulamaların bayram sonuna kadar aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kars 3. Sayfa Haberler

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