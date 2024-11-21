Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Polisler için Afet Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı

Kars'ta Polisler için Afet Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet farkındalığı eğitimi vererek, yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Eğitimde doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı.

Kars'ta polise afet farkındalık eğitimi verildi. Ardından yangın tatbikatı yapıldı.

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik eğitimi düzenlendi. Eğitim, polislerin afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak ve olası afet durumunda doğru müdahaleyi sağlamak.

AFAD tarafından verilen eğitimde, deprem, sel ve diğer doğal afetlerde yapılması gerekenler anlatıldı. Ayrıca yangınların önlenmesi, söndürme teknikleri ve ekipman kullanımı gibi konuların uygulamalı olarak anlatıldı. AFAD ekiplerince yapılan yangın tatbikatında ise polislerin kısa sürede yangına müdahale ederek söndürmesi dikkat çekti.

Ayrıca polise planlı tatbikatlarla pratik yapma imkanı sunulurken, olası acil durumların hızlı ve etkili hareket edebilmesinin önemi vurgulandı. Bu tür eğitimlerin düzenli olarak yapılacağı bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu için tutuklama emri

 Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

Cinsel ilişki görüntüleri sonrası kurşun yağdırmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Netanyahu tutuklanacak mı? Servet Bozkurt kimi öldürdü? Sinan Ateş'in ablasına saldıran Servet Bozkurt nereye kaçtı? Servet Bozkurt kimdir? Servet Bozkurt kaçtı mı, nerede? ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI CANLI İZLE! 21 kasım Anadolu Efes-Paris canlı yayın, frekans bilgileri! Anadolu Efes-Paris basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Paris basket maçı hangi kanalda? 22 Kasım İzmir hava durumu | İzmir'de hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 22 Kasım Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gökhan Özbek kimdir, gözaltına mı alındı? Gökhan Özbek neden gözaltında? İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? Direnç Tonusluoğlu kimdir? Hakem Direnç Tonusluoğlu kaç yaşında ve nereli? Merkez Bankası yıl sonu faiz beklentisi kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.