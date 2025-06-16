Kars'ta Polisi Uygulamaları Devam Ediyor

Kars'ta Polisi Uygulamaları Devam Ediyor
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için 'şok' uygulamalarına devam ediyor. Uygulamalarda GBT sorgulaması, alkol muayenesi ve araç evrak kontrolü yapılıyor.

Kars'ta polis ekiplerince 'şok' uygulamalar sürüyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce vatandaşların huzur ve güvenliği için olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik 'şok' uygulamaları kararlılıkla sürerken, yapılan uygulamalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan 'şok' uygulamalarda, vatandaşların GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda durdurulan araçlar ve vatandaşlar tek tek arandı.

Yapılan uygulamalarda sürücülere alkol muayenesi yapılırken, araçların evrakları da gözden geçirildi. Kusurlu görülen araçların sürücüleri kusurlarını kısa sürede gidermeleri için uyarıldı.

Kars'ta 'şok' uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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