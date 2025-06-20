Kars'ta Polis Uygulamalarında Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Kars'ta yapılan polis denetimlerinde, ruhsatsız silahlar, tüfekler ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca fuhuşa teşvik suçundan iki kişiye işlem yapıldı.
Kars'ta polis ekiplerince yapılan uygulamalarda silah, tüfek ve mühimmat ele geçirildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde uygulama ve denetim yapıldı.
Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, 6 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 6 şarjör ve 155 fişek, 2 kurusıkı tabanca bu tabancaya ait 2 şarjör ve 56 kurusıkı fişeği, 3 ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 79 adet dolu kartuş ve 1 komando bıçağı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Ayrıca 2 kişi hakkında ise fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçundan işlem yapıldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü'nce suç ve suçlulara karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi. - KARS