Kars'ta Polis Uygulamalarında Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars'ta Polis Uygulamalarında Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta yapılan polis denetimlerinde, ruhsatsız silahlar, tüfekler ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca fuhuşa teşvik suçundan iki kişiye işlem yapıldı.

Kars'ta polis ekiplerince yapılan uygulamalarda silah, tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde uygulama ve denetim yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, 6 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 6 şarjör ve 155 fişek, 2 kurusıkı tabanca bu tabancaya ait 2 şarjör ve 56 kurusıkı fişeği, 3 ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 79 adet dolu kartuş ve 1 komando bıçağı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ayrıca 2 kişi hakkında ise fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçundan işlem yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce suç ve suçlulara karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek

Savaş sürerken bir grup daha ABD'yi açık açık tehdit etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor

300'den fazla istasyonu olan akaryakıt devi satılıyor
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Marmaris'teki görüntüler sonrası asker olaya dahil oldu

Marmaris'teki çıplak danslar sonrası asker olaya dahil oldu
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.