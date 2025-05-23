Kars'ta Polis Uygulamalarında Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars'ta Polis Uygulamalarında Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Kars'ta yapılan polis denetimlerinde çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, çeşitli suçlardan toplamda 6 kişiye adli işlem yapıldı.

Kars'ta polis ekiplerince yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 20 Nisan 2025 ve 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında uygulama ve denetimler yapıldı.

Yapılan çok uygulamaları ve denetimlerde, 10 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 11 şarjör ve 145 fişek,12 kurusıkı tabanca bu tabancaya ait 12 şarjör ve 84 kurusıkı fişeği, 6 ruhsatsız tüfek 5 şarjör ve 81 dolu kartuş ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda ayrıca 1 change (çenc) işlemi görmüş motosiklet ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçundan 4 kişiye ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan ise 2 olmak üzere toplam 6 kişiye adli işlem yapıldı. 9 kişi ye toplam 83 bin 223 TL idari para cezası uygulandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce suç ve suçlulara karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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