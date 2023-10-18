Kars'ta Polis Memuru, Lise Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulundu İddiasıyla Tutuklandı
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Kars'ın Selim ilçesinde bir lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen polis memuru tutuklandı. İhbar üzerine başlatılan soruşturma sonucunda polis memuru gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Kars'ın Selim ilçesinde lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
İlçede görevli bir öğretmen, polis memuru A.M.K'nin 15 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu.
Kız öğrencinin de şikayetinin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Açığa alınan polis memuru, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa