Kars'ta Polis Ekiplerinden 'Şok' Uygulamalar

Kars'ta Polis Ekiplerinden 'Şok' Uygulamalar
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü, suçluların yakalanması ve halkın güvenliği için eşzamanlı 'şok' uygulamalar gerçekleştirdi. Uygulamalarda GBT sorgulaması ve araç kontrolleri yapıldı, vatandaşlar uygulamalardan memnun olduklarını belirtti.

Kars'ta polis ekiplerince suçluların yakalanmasına yönelik 'şok' uygulamalar sürüyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce halkın huzur ve güvenliği için olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik birçok nokta eşzamanlı 'şok' uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamalarda vatandaşlara GBT sorgulaması yapılırken, araçlar didik didik arandı. Uygulamalarda şüpheli görülen vatandaşların üst araması yapılırken, vatandaşlar ise yapılan uygulamalardan memnun olduklarını dile getirdiler.

Kars'ta insanların gece yarısına kadar sokaklarda güvenle dolaştığına dikkat çeken vatandaşlar, "Ailece sokaklarda güvenle dolaşıyoruz. Yapılan uygulamalar bizleri son derece memnun ediyor. Her yerde polis ile karşılaşmak mümkün, bu da bizlere güven veriyor. Bizler uygulamaların devam etmesini istiyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" dediler.

Öte yandan Kars'ta yapılan uygulamalarda araçlarda bulunan sürücü ve yolculara trafik ekiplerince bilgilendirme yapılıyor. Trafik ekipleri, sürücülere emniyet kemeri kullanmanın önemini anlatıyor.

Ayrıca özellikle sürücülere bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı. Polis ekiplerince yapılan uygulamaların hı kesmeden devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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