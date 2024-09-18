Kars'ta Polis Denetimlerinde Silah ve Telsiz Ele Geçirildi

Kars'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda telsiz ve silah ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama ve denetimler aralıksız devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, 3 pompalı tüfek, 3 şarjör ve 87 pompalı tüfek kartuşu,1 el telsizi, 1 bıçak, 2 sopa, 5 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 6 şarjör ile 74 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 8 kişi gözaltına alınındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KARS