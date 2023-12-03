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Kars'ta Polis Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor

3 Aralık 2023 13:22 Son Güncelleme: 13:24 Abone Ol

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamalarında 94 bin 327 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 62 kişi gözaltına alındı ve 22'si tutuklandı. Ayrıca 42 bin 321 araç kontrol edildi ve yasal işlem yapıldı.