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Kars'ta polis anne babaları internet kullanımında uyardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ta polis anne babaları internet kullanımında uyardı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, anne ve babaları çocukların güvenli ve bilinçli internet kullanmaları konusunda uyardı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, anne ve babaları çocukların güvenli ve bilinçli internet kullanmaları konusunda uyardı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, anne-babalar olarak, çocukların güvenli ve bilinçli internet kullanımını irdelemek, aile farkındalığının oluşturulmasına dikkat çekti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet kullanımı ve farkındalığını artırmak amacıyla anne ve babaların kendilerine bu soruları sorabilir, cevaplar ışığında araştırma yapabilir ve aile ile birlikte davranış biçimleri belirlenebileceğini kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü internet kullanımında aile farkındalığı oluşturmak için şu soruların aile içerisinde sorularak cevapların alınabileceğinin altını çizdi:

"İnterneti sıklıkla hangi amaçla kullanıyorsunuz? Günde ortalama kaç saat internette vakit geçiriyorsunuz? Çocuğunuzun internet kullanımında uyguladığınız kurallar var mı? İnternette çocuğunuzla beraber vakit geçiriyor muzunuz? Çocuğunuz günde ortalama kaç saat internete giriyor? Çocuğunuzun internet kullanım amacını denetliyor musunuz? Çocuğunuzun zararlı sitelere girip girmediğini nasıl kontrol ediyorsunuz? Çocuğunuz internette karşılaşma riski bulunan siber zorbalık gibi konularla karşılaştığında durumu size anlatır mı? Siz veya çocuğunuzun herhangi bir mağduriyetle karşılaşması durumunda yapabileceklerinizi biliyor musunuz?" - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Kars 3. Sayfa Haberler

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