Kars'ta Patozdan Kalaşnikov Çıktı, Bir Kişi Tutuklandı
Kars'ta düzenlenen operasyonda, saman patozu içinde saklanan Kalaşnikov marka silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
Kars'ta patozdan saman yerine kalaşnikof çıktı
Kalaşnikov'u patoza saklayan kişi tutuklandı
KARS - Kars'ta Saman Patoz makinesi içerisinden saman yerine Kalaşnikov marka uzun namlulu silah çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi merkeze ve bağlı Gelirli köyünde 2 ikametgaha eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, köydeki ikametgahta yapılan aramada bahçede bulunan saman patoz makinesi içerisine saklanmış 1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirilirken, ikametgahlardan yapılan detaylı aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör ve 100 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili 2 kişi '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli 2 kişi buradaki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden H.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.