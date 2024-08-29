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Kars'ta Oyun Oynarken Beton Boruya Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

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Kars'ta oyun oynarken beton su tahliye borusuna sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Kars'ta oyun oynarken, beton su tahliye borusunu bacağı sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ve AFAD ekiplerini seferber etti. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda çocuğunun bacağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay Bedesten Bölgesi Evliya Cami önünde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bölgeye ziyaret için gelen ve ismi öğrenilemeyen çocuk oyun oynarken, ayak bacağı ayak bileğinden beton su tahliye borusuna sıkıştı. Durum polis, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen İtfaiye ve AFAD ekipleri yaptıkları ortak çalışmayla çocuğunun bacağını sıkıştığı yerden çıkardı. O anlar bölge bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu her hangi bir zarar görmeden kurtarılan çocuk, daha sonra sağlık kontrolleri yapılmak üzere Ambulansla hastaneye sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve yapılan kontroller sonrası taburcu edildiği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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