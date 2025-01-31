Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Aldığı ceza az gelmişti! Savcılık Nevzat için harekete geçti
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü

Kars’ta Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 2 İranlı Tutuklandı

Kars’ta Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 2 İranlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta yapılan otobüs aramasında, İranlı 2 yolcudan birinin makatından, diğerinin eşyalarından uyuşturucu çıktı. Toplamda 507 gram metamfetamin ele geçirildi ve şüpheliler tutuklandı.

Kars'ta otobüste hareketinden şüphelenilen İranlı 2 yolcudan 1'inin makatından diğerinin ise eşyaları arasından uyuşturucu çıktı.

Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor-Kars kara yolundaki uygulamada, yolcu otobüsünde arama yaptı. Dedektör köpek "Tabla" ile 2 şüphelinin üst ve eşyalarında yapılan aramada, 7 ayrı parça halinde toplamda 297 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i kan, idrar ve iç beden muayenesi için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şüphelinin iç beden muayenesinde makatında 4 parça rulo halinde 210 gram olmak üzere, toplamda 507 gram metamfetamin maddesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
img

İlk transferini Türkiye'den yaptı
img

Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak

AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
78 kişinin öldüğü otelin sahibi, 3'üncü otelini yapıyormuş

"Cani Halit" 3. otelini yaptırıyor! Asılan pankart ise ders gibi
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Arap Süleyman'ın 6 milyar dolarlık mirası Antalya'yı karıştırdı

Arap Süleyman'ın mirası bir ilimizi fena karıştırdı
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.