Kars'ta Ot Yüklü Traktörler Trafikte Tehlike Yaratıyor

Kars'ta biçim mevsimin yoğun olduğu bu günlerde, ot yüklü traktörler, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle kırsal bölgelerde sıkça karşılaşılan bu durum, hem trafik akışını engelliyor hem de sürücülerin güvenliğini tehdit ediyor.

Kars'ta biçim mevsiminin başlamasıyla birlikte karayollarında yoğun bir şekilde seyreden römorkları ot yüklü traktörler sürücüleri rahatsız ediyor. Otların traktörlerden sarkan kısmı, özellikle görüş açısını kısıtlayarak diğer araçların geçişini zorlaştırıyor.

Karayolunda seyreden traktörlerin denetlenmesini isteyen sürücüler, "Geceleri traktörler çok tehlikeli oluyor. Sinyal lamları görünmüyor. Hiçbir ışık yok, birden karşımıza çıkıyor. Tehlike atlatıyoruz. Karanlıkta yerden traktörler kazalara davetiye çıkarıyor. Yetkililer buna çözüm bulmalıdır" diye konuştular.

Kars-Arpaçay-Çıldır, Kars-Akyaka ve Kars-Digor karayolunda yoğunlukta olan traktörler, karanlıkta görünmüyor. Sürücüler, traktörlerde gerekli sinyal lambaları yanmasını ve uzaktan görünür olmalarını istiyor. - KARS