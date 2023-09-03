Kars'ta örtü yangınları söndürüldü

Kars'ta meydana gelen örtü yangınları itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Aynı anda 2 noktada çıkan örtü yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars merkeze bağlı Cumhuriyet Köyü Merkez Şehitler Mahallesinde çıkan örtü yangınlarını gören vatandaşlar durumu Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangınlara müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar önce itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ardından soğutma çalışması yapılarak örtü yangınları tamamen söndürüldü. Örtü yangınlarının neden çıktığı araştırılıyor. - KARS