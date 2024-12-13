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Kars'ta Okul Servislerine Trafik Denetimi

Kars'ta Okul Servislerine Trafik Denetimi
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Kars'ta, öğrencilerin güvenliği için okul servislerine yönelik denetimler yapıldı. Trafik ekipleri, servis araçlarının mevzuata uygunluğunu, emniyet kemeri kullanımını ve sürücü belgelerini kontrol etti. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Kars'ta, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik trafik ekipleri denetimi gerçekleştirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, servis araçlarının mevzuata uygunluğu, emniyet kemeri kullanımı, sürücü belgeleri ve araçların teknik kontrolleri incelendi.

Denetimler sırasında, sürücülere trafik kurallarına uymanın önemi bir kez daha hatırlatılırken, öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca, servis araçlarında rehber personel bulunması zorunluluğu ve araç kapılarının güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığı da kontrol edildi.

Trafik ekipleri, bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, okul servis şoförlerini ve taşımacılık yapan firmaları daha dikkatli olmaya davet etti. Ebeveynler de bu denetimlerin sıklaştırılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, çocuklarının güvenliği için yapılan çalışmaları takdir ettiklerini kaydettiler.

Kente trafik ekiplerince okul servislerine yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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