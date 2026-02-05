Haberler

Kars'ta okul servislerine sıkı denetim

Güncelleme:
Kars'ta, okul servis araçlarına yönelik denetimlerde sürücülerin eksiklikleri kontrol edilerek bilgilendirmeler yapıldı. Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenli seyahat etmesi için denetimlerin süreceğini açıkladı.

Kars'ta okul servisleri denetleniyor. Denetimlerde eksikleri görülen sürücüler ise uyarılıyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince kent genelinde okulların 2'inci eğitim dönemine başlaması ile birlikte okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde kış mevsimine yönelik tedbirler, öğrenci indirme-bindirme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, servis araçlarında bulunması gereken ekipmanlar ile sürücü belgeleri kontrol edildi, sürücülere bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce geleceğin teminatı olan çocukların trafikte huzur ve güven içinde seyahat etmesi için okul servis araçlarına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

