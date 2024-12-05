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Kars'ta Okul Servislerine Denetim: Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Kars'ta Okul Servislerine Denetim: Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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Kars İl Jandarma Komutanlığı, okul servis araçlarını denetleyerek öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sürücü belgeleri ve trafik kurallarına uygunluğu kontrol etti. Denetimlerde eksiklikler tespit edilen sürücüler uyarılırken, kurallara uygun taşımacılık yapanlara teşekkür edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen uygulamada, araçların teknik donanımları, sürücülerin belgeleri ve trafik kurallarına uygunlukları titizlikle incelendi.

Denetimler sırasında jandarma ekipleri, sürücülere ve öğrencilere trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirmeler yaparken, okul servislerinde bulunması gereken güvenlik ekipmanlarını kontrol etti. Özellikle emniyet kemeri kullanımı ve araçların bakım durumu üzerinde duruldu.

Yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilen araç sürücülerine gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uygun taşımacılık yapan servis sürücülerine teşekkür edildi. Jandarma ekiplerinin bu tür uygulamaları, öğrenci ve veli güvenliğini artırmayı hedeflerken, vatandaşlar denetimlerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kars'ta eğitim-öğretim döneminin sorunsuz bir şekilde geçmesi için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ifade edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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