Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Okul Servis Araçlarına Denetim

Kars'ta Okul Servis Araçlarına Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçları, trafik ekiplerince denetime alındı. Araçların teknik donanımları, trafik kuralları ve güvenlik ekipmanları kontrol edildi. Denetimlerin amacı, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak.

Kars'ta öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçları, trafik ekiplerince denetimden geçirildi. Şehir genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, servis araçlarının hem teknik donanımları hem de trafik kurallarına uygunlukları kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, araçların ruhsat ve sigorta belgelerinin yanı sıra sürücülerin yeterlilik belgeleri incelendi. Ayrıca araçlarda bulunması gereken güvenlik donanımları, yangın tüpleri, emniyet kemeri düzenekleri ve dur levhası gibi ekipmanların eksiksiz olması sağlandı.

Kars Valiliği koordinesinde trafik ekiplerince, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı. Yapılan kontroller sırasında kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, eksik donanımlara sahip araçların uyarılarak eksikliklerin giderilmesi istendi.

Veliler ve okul yönetimleri, denetimlerin düzenli bir şekilde yapılmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, çocukların güvenliği için bu tür uygulamaların devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek için şehirdeki denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

Bahçeli, günlerdir süren dedikodulara noktayı koydu

 Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti

Bakan Memişoğlu'nun hareketi muhalefet sıralarını ayaklandırdı
Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Öğretmenler Günü 2024 Tarihi Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? 20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak? Demet Evgar tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? Şakir Paşa Ailesi dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.