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Kars'ta Okul Güvenliği İçin Denetimler Artırıldı

Kars'ta Okul Güvenliği İçin Denetimler Artırıldı
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimlerini artırdı. Sabah ve akşam saatlerinde polis kontrolü ile şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde incelemeler yapılıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimlerini artırdı.

Kentte eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, özellikle sabah ve akşam saatlerinde okul giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından sıkı kontroller gerçekleştiriliyor.

Denetimler kapsamında okul çevrelerinde şüpheli şahıslar, araçlar ve işletmeler üzerinde incelemeler yapılıyor. Özellikle öğrencileri rahatsız edebilecek kişi ve gruplara karşı tedbirler alınırken, okul servis araçları da güvenlik ve trafik kuralları açısından denetleniyor.

Öğrenci velileri, polis ekiplerinin artırılan önlemlerinden memnun olduklarını dile getirdi. Veliler, çocuklarının güvenliği için yapılan bu çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti. Kars İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise denetimlerin eğitim dönemi boyunca devam edeceğini ve öğrencilerin güvenliği için her türlü önlemin alınacağını vurguladı.

Yetkililer, vatandaşların da herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmalarını istedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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