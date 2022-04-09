Kars'ta öğretmen öğrenciler bilgilendirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta öğretmen öğrenciler bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kars'ta öğretmen öğrenciler bilgilendirildi

Kars'ta polis öğretmen ve öğrencileri internet kullanımı konusunda bilgilendirdi.

KARS (İHA) - Kars'ta polis öğretmen ve öğrencileri internet kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 250 öğrenci ve öğretmene "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı"nı anlattı.

Slayt gösterisi eşliğinde yapılan bilgilendirmede, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi yapılması gerekenler detaylarına kadar anlatılarak öğretmen ve öğrencilerden dikkatli olmaları istendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan bilgilendirme toplantısına öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi dikkat çekerken, polis öğrencilerin kendilerine yönelttiği soruları cevapladı.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince öğretmen ve öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantılarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta öğretmen öğrenciler bilgilendirildi

Kars'ta öğretmen öğrenciler bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele, İnternet, Polis, Kars, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title