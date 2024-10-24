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Kars'ta Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Kars'ta Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi
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Kars İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilere Trafik Eğitim Parkı'nda çeşitli sunumlar ve pratik uygulamalarla trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Öğrenciler, trafik kurallarını öğrenerek dikkatli olma sözü verdi.

Kars'ta jandarma öğrencilere Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim verdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Trafik Eğitim Parkı'nda, öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

Etkinlikte, jandarma ekipleri, öğrencilerin trafik kurallarını daha iyi anlaması ve güvenli bir şekilde hareket edebilmesi amacıyla çeşitli sunumlar ve pratik uygulamalar gerçekleştirdi.

Eğitim programına katılan öğrenciler, trafik işaretleri, yayalar için güvenli geçiş yolları ve araçların doğru kullanımı hakkında bilgilendirildi. Jandarma, özellikle çocukların trafikteki rolünü vurgulayarak, dikkatli olmanın önemini aktardı.

Etkinlik sonunda öğrencilere, trafik güvenliği konusunda aldıkları eğitimleri pekiştirmek amacıyla çeşitli broşürler ve hediyeler dağıtıldı.

Öğrenciler, eğitimin eğlenceli ve öğretici olduğunu ifade ederek, trafikte daha dikkatli olacaklarına dair söz verdiler. Bu tür organizasyonların, genç nesillerin güvenli bir şekilde yetişmesine katkı sağladığı vurgulandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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