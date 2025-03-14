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Kars'ta Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Kars'ta Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi
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Kars İl Jandarma Komutanlığı, Yalnızçam köyündeki ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi düzenleyerek onları bilinçli yayalar ve sürücüler olmaları konusunda bilgilendirdi. Eğitimde trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve diğer önemli konular ele alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Geleceğin bilinçli yayaları ve sürücüleri olmaları hedeflenen öğrenciler, trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Selim İlçe Jandarma trafik timlerince; ilçeye bağlı Yalnızçam köyü ilkokulunda, öğrencilere yönelik trafik ile ilgili tanımlar, okul servis aracında öğrencilerin uyması gereken kurallar, yayaların uyması gereken kurallar, yolcuların uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, bisiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar, oyun oynanacak alanlar ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca yaya geçidi kullanımı, emniyet kemeri takmanın önemi, trafik işaret ve levhalarının anlamları gibi konular anlatıldı. Jandarma ekipleri öğrencilere, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı nasıl davranmaları gerektiğini de uygulamalı olarak gösterdi.

Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler ve trafikle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Jandarma Komutanlığı'nca, bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

Veliler ve öğretmenler de bu tür etkinliklerin çocukların güvenliği açısından çok faydalı olduğunu ifade ederek jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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