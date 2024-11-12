Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Öğrencilere Siber Suçlar ve İnternet Güvenliği Eğitimi Verildi

Kars'ta Öğrencilere Siber Suçlar ve İnternet Güvenliği Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta, siber suçlara karşı bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde, 120 öğrenciye internet güvenliği, siber zorbalık ve kişisel verilerin korunması konularında bilgi verildi. Eğitim sonunda öğrencilere rehber kitapçıklar dağıtıldı.

Kars'ta, siber suçlara karşı bilinç oluşturmak ve öğrencileri internetin güvenli kullanımı konusunda bilgilendirmek amacıyla eğitim verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim gören 60 öğrenci ve aynı okulda görevli 11 öğretmene yine Aydın Tanrıverdi Ortaokulu'nda eğitim gören 60 öğrenci ve aynı okulda görevli 9 öğretmene bir araya geldi. Ekipler siber suçlar, internet güvenliği ve güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı hakkındaki bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Eğitime katılan uzman ekipler, sosyal medya kullanımı, kişisel verilerin korunması ve çevrim içi dolandırıcılıklara karşı alınması gereken önlemler hakkında öğrencilere örnekler verdi. Özellikle internet ortamında kimlik bilgileri ve kişisel verilerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Eğitim programı sonunda öğrencilere güvenli internet kullanımı konusunda rehber kitapçıklar dağıtıldı ve çeşitli broşürler verildi.

Kars genelindeki okullarda sürecek olan eğitim faaliyetlerinin, öğrenciler arasında farkındalık oluşturarak muhtemel siber tehlikelere karşı bilinçli bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunması amaçlanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Annenin önlem olarak yaptığı hareket faciaya davetiye çıkarmış

 Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Gazetecinin koridorda yönelttiği soru Bahçeli'yi küplere bindirdi

 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep
Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta elektrik kesintisi! Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama Masterchef 12 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Serdar Ortaç tutuklandı mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, suçu ne? Batuhan Karadeniz yurt dışında mı? Yasa dışı bahis soruşturmasında son durum nedir? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.