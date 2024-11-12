Kars'ta Öğrencilere Siber Suçlar ve İnternet Güvenliği Eğitimi Verildi

Kars'ta, siber suçlara karşı bilinç oluşturmak ve öğrencileri internetin güvenli kullanımı konusunda bilgilendirmek amacıyla eğitim verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim gören 60 öğrenci ve aynı okulda görevli 11 öğretmene yine Aydın Tanrıverdi Ortaokulu'nda eğitim gören 60 öğrenci ve aynı okulda görevli 9 öğretmene bir araya geldi. Ekipler siber suçlar, internet güvenliği ve güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı hakkındaki bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Eğitime katılan uzman ekipler, sosyal medya kullanımı, kişisel verilerin korunması ve çevrim içi dolandırıcılıklara karşı alınması gereken önlemler hakkında öğrencilere örnekler verdi. Özellikle internet ortamında kimlik bilgileri ve kişisel verilerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Eğitim programı sonunda öğrencilere güvenli internet kullanımı konusunda rehber kitapçıklar dağıtıldı ve çeşitli broşürler verildi.

Kars genelindeki okullarda sürecek olan eğitim faaliyetlerinin, öğrenciler arasında farkındalık oluşturarak muhtemel siber tehlikelere karşı bilinçli bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunması amaçlanıyor. - KARS