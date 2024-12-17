Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30'da yapılacak
Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
Gazze'de ateşkes an meselesi! İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor
Gazze'de ateşkes an meselesi! İşte görüşmenin yapılacağı ülke
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

Kars'ta Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi Verildi

Kars'ta Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta, 1080 öğrenci ve 50 öğretmene siber suçlardan korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Emniyet Müdürlüğü, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda farkındalık artırmayı hedefliyor.

Kars'ta bin 80 öğrenci ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 50 öğretmene siber suçlardan korunmanın yöntemleri anlatıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören 50 öğrenci ve aynı okulda görevli 10 öğretmene, Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 250 öğrenci ve aynı okulda görevli 10 öğretmene, Alparslan Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 180 öğrenci ve aynı okulda görevli 10 öğretmene ile Ahmet Aslan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yapay Zeka ve Endüstri 5.0 Zirvesi 2024 etkinliğine katılan 600 öğrenci ve 20 akademisyene, Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi anlatıldı. Ekipler ayrıca öğrencilere sosyal farkındalık, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray maçına geldiğine bin pişman oldu
img

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçiyordu! Nemrut Dağı'nda bulundu
img

Başkan bütün takımı kovdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TDD Başkanı Kanak, Türkiye'de Suriye konusunda bir konunun yanlış bilindiğini söyledi
TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
Küs olduğu kızı usta sanatçı ile ilgili bakın ne dedi
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Rojin'le ilgili yeni rapor: Kaybolduğu gün öldü ve bulunduğu tarihe kadar suda kaldı
Yeni rapor Rojin'in ölüm tarihini ortaya çıkardı
Tamı tamına 12 ton! Suriye'den geri dönen ürünler sokak köpeklerine yem oldu
Suriye'den geri dönen ürünler sokak köpeklerine yem oldu

Son Dakika Haberleri

Salı günü hangi diziler var? 17 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler Rizespor Vanspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Vanspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 18 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 18 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 17-18 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 17-18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Aralık Çankaya, Etimesgut, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar yeni bölüm CANLI izle! SHOW TV Bahar 29. bölüm CANLI izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.