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Kars'ta Öğrencilere Güvenlik Eğitimi Verildi

Kars'ta Öğrencilere Güvenlik Eğitimi Verildi
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı başlangıcında ilkokul öğrencilerine genel asayiş ve güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Polis ekipleri, öğrencilere güvenli hareket etme ve acil durumlarda davranış şekilleri hakkında bilgi verdi.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte polis, bir araya geldiği öğrencileri genel asayiş ve güvenlik konularında bilgilendirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars İlkokulu, Halitpaşa İlkokulu, Namık Kemal İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Atatürk İlkokulu, İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım ilkokulunda öğrenim gören öğrencilerle buluştu.

Polis ekipleri, öğrencilere güvenli bir çevrede nasıl hareket etmeleri gerektiği ve acil durumlarda nasıl davranacakları konularında bilgilendirdi. Ayrıca öğrencilere el broşürü dağıttı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise Narko Nokta faaliyeti çerçevesinde okul önünde bulunan velilere UYUMA Projesinin tanıtımını yaptı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde hem öğrenciler, hem de aileler bilgilendirildi. Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce bu tür bilgilendirme çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim Öğretim Yılı Etkinlikler Güvenlik 3-sayfa Asayiş Eğitim Sağlık Polis kars

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