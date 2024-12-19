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Kars'ta Öğrenci Yurtları Etrafında Güvenlik Uygulamaları Yapıldı

Kars'ta Öğrenci Yurtları Etrafında Güvenlik Uygulamaları Yapıldı
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Kars'ta polis ekipleri, KYK ve ortaöğretim yurtları çevresinde güvenlik uygulaması gerçekleştirerek, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kontroller yaptı. Uygulama, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Kars'ta polis ekipleri, KYK öğrenci yurtları ile ortaöğretim öğrenci yurtlarının

bulunduğu bölgelerde güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Öğrenci yurtları etrafında huzur ve güven ortamının sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışma, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

"Şüpheli araçlar ve şahıslar kontrol edildi"

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, uygulama sırasında yurt çevresindeki şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kimlik kontrolü ve detaylı inceleme yaptı. Araçlarda bulunan eşyalara da bakılarak herhangi bir suç unsuruna rastlanıp rastlanmadığı kontrol edildi. Ekipler ayrıca, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu kafe ve restoranların da bulunduğu bölgelerde devriye görevlerini sürdürdü.

"Amaç güvenlik ve huzuru sağlamak"

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan güvenlik uygulamalarının amacının, yurtlarda kalan öğrencilerin can ve mal güvenliğini sağlamak, muhtemel olumsuzlukları önlemek ve şehrin genelinde huzuru temin etmek olduğunu kaydedildi. Özellikle öğrenci bölgelerinde bu tür denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği ifade edildi.

"Vatandaşlardan ve öğrencilerden destek"

Polis ekiplerince yalpan uygulama, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından takdirle karşılandı. Birçok öğrenci, polis ekiplerinin bu hassasiyetinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Vatandaşlar ise bölgede artırılan güvenlik önlemlerinin, şehirdeki huzur ortamını olumlu etkilediğini belirtti. Polis ekiplerince uygulamalarının davam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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