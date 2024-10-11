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Kars'ta Öğrenci Servislerine Denetim Devam Ediyor

Kars'ta Öğrenci Servislerine Denetim Devam Ediyor
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Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli okula gidiş gelişlerini sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Şoförlerden belgelerinin kontrolüne kadar birçok güvenlik önlemi gözden geçiriliyor.

Kars'ta öğrenci servislerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kendi sorumluluk alanlarında öğrencilerin okula gidiş gelişlerde güvenli seyahat edebilmeleri için okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirerek, öğrencilere trafik kuralları ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Denetim ekipleri, şoförlerin ve araçların belgelerini de kontrol ederek okul servislerinde sürücü belgesi yeterliliği, emniyet kemeri, yolcu sayısı, önde çocuk kontrolü ve uyarı işaretleri kontrol ediliyor. Polis ve jandarma ekiplerince denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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