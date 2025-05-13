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Kars'ta Öğrenci Güvenliği İçin Servis Denetimleri Artırıldı

Kars'ta Öğrenci Güvenliği İçin Servis Denetimleri Artırıldı
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Kars genelinde öğrenci güvenliğini artırmak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Trafik ekipleri, teknik donanım, emniyet kemeri kullanımı ve rehber personel gibi kriterleri titizlikle kontrol etti.

Kars genelinde öğrenci güvenliğini artırmak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kent merkezinde eş zamanlı olarak denetim yaptı.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde araçların teknik donanımları, trafik kurallarına uygunluğu, emniyet kemeri kullanımı ve servis şoförlerinin belgeleri titizlikle kontrol edildi.

Ayrıca öğrencilerin güvenli taşınması için araçlardaki koltuk sayısına uygun yolcu taşıma, araç içi kamera sistemi ve rehber personel bulundurma gibi kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde bazı servis araçlarında eksiklikler tespit edilirken, kurallara uymayan şoförlere uyarı yapıldı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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