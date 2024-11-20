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Kars'ta Öğrenci Güvenliği İçin Okul Çevresinde Denetimler Sürüyor

Kars'ta Öğrenci Güvenliği İçin Okul Çevresinde Denetimler Sürüyor
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Kars'ta polis ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevresinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yoğun denetimler gerçekleştiriyor. Eğitim-öğretim döneminin huzurlu geçmesi için yapılan kontrollerde 926 kişiye GBT sorgulaması yapıldı.

Kars'ta, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekiplerinin okullar bölgesindeki denetimleri aralıksız sürüyor. Özellikle giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaştırılan denetimlerde, okul çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kontroller gerçekleştiriliyor.

Ekipler, öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim alabilmesi için okullar bölgesinde 926 kişiye GBT sorgulaması yaptı. Yine okullar bölgesinde bulunan 7 İnternet kafe, 3 Playstation salonu, 29 Park ve bahçe, 4 İddia Bayii, 58 Kafe-Kıraathane, 29 Tekel bayii ve büfe de denetim yaptı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde eğitim-öğretim döneminin güvenli ve huzurlu bir şekilde devam etmesi için denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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