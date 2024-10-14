Kars'ta Motosiklet Kuryelerine Trafik Denetimi

Kars'ta trafik ekipleri motosiklet kuryelerine yönelik denetim yaptı. Kentin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde, kuryelerin trafik kurallarının uygunluğu, sertifikalar ve sürüş güvenliği kontrolleri yapıldı.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde trafik ekipleri, kuryelere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince yapılan denetilmede motosiklet kuryelere genel trafik kuralları, motosiklet kullanımında koruyucu ekipmanlar, güvenli motosiklet kullanımı, konularında bilgilendirme yapıldı. Eksikleri görülen motosiklet kuryeler uyarıldı.

Trafik ekiplerince motosiklet kuryelere yönelik denetimlerin süreceği bildirildi. - KARS