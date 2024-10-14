Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Motosiklet Kuryelerine Trafik Denetimi

Kars'ta Motosiklet Kuryelerine Trafik Denetimi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta trafik ekipleri, motosiklet kuryelerine yönelik denetim gerçekleştirerek kurallara uyum ve sürüş güvenliği konularında bilgilendirme yaptı. Denetimlerin süreceği bildirildi.

Kars'ta trafik ekipleri motosiklet kuryelerine yönelik denetim yaptı. Kentin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde, kuryelerin trafik kurallarının uygunluğu, sertifikalar ve sürüş güvenliği kontrolleri yapıldı.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde trafik ekipleri, kuryelere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kars'ta Motosiklet Kuryelerine Trafik Denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince yapılan denetilmede motosiklet kuryelere genel trafik kuralları, motosiklet kullanımında koruyucu ekipmanlar, güvenli motosiklet kullanımı, konularında bilgilendirme yapıldı. Eksikleri görülen motosiklet kuryeler uyarıldı.

Trafik ekiplerince motosiklet kuryelere yönelik denetimlerin süreceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Sağlık trafik kars

Memura servis hizmeti devam edecek

Memurların tepkisini çeken karar için geri adım atıldı

 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı

Köfteci Yusuf'un aylar önce depolarını kapattığı ortaya çıktı

 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı

Bankalar limit düşürmek isteyen müşterilerine mesaj yollamaya başladı
Yine aynı kentimiz! Belediyenin su faturasında Burger King reklamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde bir skandal daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 14 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Seren kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Seren kaç yaşında, nereli? CANLI ALTIN KURU | 14 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? 28 Ekim özel sektöre tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, iş yeri açılır mı? Yemekteyiz Gülizar kimdir? 14 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Gülizar kaç yaşında, nereli? 28-29 EKİM TATİL Mİ? 28 Ekim yarım gün mü, okul var mı, öğleden sonra ders işlenecek mi? Discord ne zaman açılacak? Discord açılacak mı? Ayşe Dinçer kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer biyografisi! Barış Alper neden yok? İzlanda- Türkiye maçında Barış Alper Yılmaz neden oynamıyor? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (14 Ekim) gündemi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.