Kars'ta Mobil Trafik Eğitim Tırı Öğrencilere Eğitim Verdi

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Mobil Trafik Eğitim Tırı, Kars’a gelerek öğrencilere trafik bilinci kazandırmak amacıyla uygulamalı eğitimler düzenledi. Eğitimlerde trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve güvenli davranış biçimleri anlatıldı.

Bedesten bölgesinde kurulan eğitim tırında, çocuklara trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi güvenliği, trafikte doğru davranış biçimleri ve temel trafik işaretleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Bedesten bölgesinde kurulan eğitim tırında, çocuklara trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi güvenliği, trafikte doğru davranış biçimleri ve temel trafik işaretleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı kente getirilen tırda trafik ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, katılımcılara broşürler dağıtıldı ve simülasyonlar yapılarak trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar uygulamalı olarak gösterildi.

Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın amacı, çocuklarda küçük yaşta trafik bilincini oluşturmak ve ilerleyen yıllarda daha güvenli bir trafik kültürü geliştirmek olarak kaydedildi.

Kars'ta öğrenciler, etkinlik sayesinde hem eğlenerek öğrendiklerini hem de trafik güvenliği konusunda farkındalık kazandıklarını dile getirdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
