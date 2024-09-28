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Kars'ta Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 4 Yaralı

Kars'ta Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 4 Yaralı
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Kars'ta meydana gelen kazada minibüs ve saman yüklü bir kamyon çarpıştı. Kamyonun yan yatması sonucu araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kars'ta minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kamyonda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Kars-Ardahan kara yolunda meydana geldi. Kars'tan Susuz istikametine seyir halindeki minibüs ile saman yüklü kamyon Kars-Ardahan çevre yolu kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yatan kamyonda bulunan sürücü ve yanındaki yolcular yaralandı. Olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan T.Ç., E.A., G.A. ve D.Ç.'yi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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