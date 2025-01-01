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Kars'ta Minibüs Çarpışması: 13 Yaralı

Kars'ta Minibüs Çarpışması: 13 Yaralı
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Kars'ta meydana gelen minibüs kazasında 13 kişi yaralandı. İki minibüsün çarpışması sonucu bir araç takla atarak direğe çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KARS (İHA) – Kars'ta iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıkamış-Kağızman yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Kağızman kavşağında iki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüslerden biri takla atarak yoldaki direğe çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Olay yerine gelen ekipler, takla atan araçta yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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