Kars'ta liseli kızların kavgası kamerada - Haberler

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Kars'ta liseli kızların kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ta liseli kızların kavgası kameradaKARS Kars'ta liseli kızların birbirine girdiği kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ta liseli kızların kavgası kamerada

KARS Kars'ta liseli kızların birbirine girdiği kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars merkez Faikbey Caddesi üzerinde okul çıkışı karşılaşan kızlar bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde üzerinde birbirine girdi. Liselilerin saç saça baş başa kavgasında, tekme-tokatlar da havada uçuştu. Polis ve çevredekilerin müdahale ettiği kavga anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Polislerin ayırdığı kızlar, daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise çevreden geçenler şaşkınlıkla izledi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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