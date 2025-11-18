Kars'ta KYK Yurtları Çevresinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Kars'ta KYK yurtları çevresinde polis kuş uçurtmuyor. Polis yurtlar bölgesinde yurtlarla ilişiği olmayan kişilerin bulunmasına izin vermiyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak üzere KYK öğrenci yurtları ile ortaöğretim öğrenci yurtlarının çevresinde asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Polis ekipleri yurtlar bölgesinde yaptığı uygulamalarda GBT sorgulaması yapıyor, araçları tek tek kontrol ediyor. Yurtlarla ilgisi olmayan kişiler ise bölgeden uzaklaştırılıyor.

Polise uygulamalarından duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, "Ekiplerin uygulamasını yerinde buluyor. Çok rahat çarşı ile yurtlar arasında dolaşabiliyoruz. Etrafımızda polis görmek bize güven veriyor. Bizlerin rahat etmesi için gece gündüz görev yapan polislere teşekkür ediyoruz" dediler.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce yurtlar bölgesinde güvenlik ve asayiş uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS