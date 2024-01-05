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Kars'ta kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan bir otobüs, önündeki araçlara çarptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kars'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü önündeki araçlara böyle çarptı: Ölü ve yaralılar var

KARS Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kars Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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