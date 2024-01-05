Kars'ta kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan bir otobüs, önündeki araçlara çarptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kars'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü önündeki araçlara böyle çarptı: Ölü ve yaralılar var
KARS Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.