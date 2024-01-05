Kars'ta kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Kars'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü önündeki araçlara böyle çarptı: Ölü ve yaralılar var

KARS Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.