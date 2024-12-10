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Kars'ta Kış Lastiği Denetimleri Başladı

Kars'ta Kış Lastiği Denetimleri Başladı
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Kars İl Jandarma Komutanlığı, kış mevsimi ile birlikte sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla kış lastiği denetimlerine başladı. Denetimlerde araçların kış lastiği kullanımı ve trafik kurallarına uyumu kontrol ediliyor.

Kars'ta jandarma ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kış lastiği denetimleri sürdürüyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktalarında kış mevsimi ile birlikte sürücülerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kış lastiği denetimlerine başladı. Kars genelinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde, araçların kış lastiği kullanımı ve genel trafik kurallarına uyumu kontrol edildi.

Havaların soğumasıyla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı sürücüler, kış lastiği takmaları konusunda uyarıldı. Denetimlerde ekipler, kış lastiği kullanmanın sadece yasal bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda yol güvenliği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Jandarma ekiplerince araçlarda kış lastiklerinin diş derinliğinin uygun olup olmadığı da kontrol edildi. Ayrıca, araçlarda zincir, çekme halatı ve takoz gibi kış şartlarında gerekli ekipmanların bulundurulması gerektiği hatırlatıldı.

Jandarma ekipleri, sürücülere denetimlerin kış boyunca devam edeceğini belirterek, trafik kurallarına uymaları ve özellikle kış lastiği kullanımına özen göstermeleri gerektiğini dikkat çekti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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