Kars'ta Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bulunan 2 Firari Hükümlü Yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.O. (29) ve 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan T.İ. (41) yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kars'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Kentin bir çok noktasında yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.O. (29) ile 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan T.İ. (41) yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.