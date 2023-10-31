Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.O. (29) ve 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan T.İ. (41) yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kars'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Kentin bir çok noktasında yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.O. (29) ile 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan T.İ. (41) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.