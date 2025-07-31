Kars'ta Kayıp 65 Küçükbaş Hayvan Jandarma Ekiplerince Bulundu

Kars'ta Kayıp 65 Küçükbaş Hayvan Jandarma Ekiplerince Bulundu
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Kars'ta bir çiftçinin kaybolan 65 küçükbaş hayvanı, yapılan drone destekli arama çalışmaları sonucunda bulundu ve sahibiyle buluşturuldu.

Kars'ta küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu.

Kars'ta 112 Acil Çağrı Merkezi İhbar hattını arayan 1 kişi, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat: 17.00 sıralarında kendisine ait 97 küçükbaş hayvanının eksik olduğunu, kendi imkanlarıyla aramaları sonucunda 32 hayvanını Kars merkez Çırağan köyü köy merasında bulduklarını, 65 küçükbaş hayvanını bulamadıklarını bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nca 13 ekip ve 44 jandarmanın katılımıyla kayıp hayvanları bulmak amacıyla civar köy ve arazilerde arama çalışmaları başlatıldı.

Drone destekli yapılan aramalarda 65 küçükbaş hayvan Çığırgan köyü merasında canlı halde bulundu. Küçkbaş hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizin temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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